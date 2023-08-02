Гэтжи раскрыл, какое предложение получил от Дональда Трампа после победы в бою с Порье

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи рассказал о звонке от бывшего президента США Дональда Трампа, который он получил после победы в поединка с соотечественником Дастином Порье.
«Он чертовски любит драки. Ему это нравится. Трамп позвонил мне просто для того, чтобы сказать, как хорошо я справился и как он гордится мной. Также он сказал, что если я когда-нибудь буду в Нью-Йорке или Флориде, то могу позвонить ему и, возможно, мы сыграем в гольф», — приводит слова Гэтжи TMZ.
Поединок Гэтжи и Порье состоялся в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291. Спортсмены сражались за пояс BMF (звание главного «плохиша» лиги). Поединок закончился победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:
- 2 августа 2023
-
11:34
-
11:15
-
10:58
-
10:10
-
09:33
-
09:20
-
00:56
-
00:40
- 1 августа 2023
-
23:12
-
21:45
-
19:33
-
19:27
-
17:51
-
17:00
-
16:57
-
16:20
-
16:00
-
15:45
-
15:09
-
14:48
-
14:02
-
13:42
-
13:04
-
12:11
-
11:31
-
10:51
-
10:08
-
09:48
-
09:28
-
09:17
-
08:39
-
08:28
-
07:29
-
00:35
-
00:27