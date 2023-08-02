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Гэтжи раскрыл, какое предложение получил от Дональда Трампа после победы в бою с Порье

Гэтжи раскрыл, какое предложение получил от Дональда Трампа после победы в бою с Порье
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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи рассказал о звонке от бывшего президента США Дональда Трампа, который он получил после победы в поединка с соотечественником Дастином Порье.

«Он чертовски любит драки. Ему это нравится. Трамп позвонил мне просто для того, чтобы сказать, как хорошо я справился и как он гордится мной. Также он сказал, что если я когда-нибудь буду в Нью-Йорке или Флориде, то могу позвонить ему и, возможно, мы сыграем в гольф», — приводит слова Гэтжи TMZ.

Поединок Гэтжи и Порье состоялся в ночь с 29 на 30 июля мск на турнире UFC 291. Спортсмены сражались за пояс BMF (звание главного «плохиша» лиги). Поединок закончился победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:

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