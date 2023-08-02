Махачев попал в 3 номинации премии World MMA Awards 2023, Павлович претендует на 2 приза
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Пресс-служба международной премии World MMA Awards 2023 объявила номинантов на получение наград по итогам 2023 года. В число претендентов на призы попали россияне Ислам Махачев и Сергей Павлович.
Махачев претендует на получение трёх наград: «Бой года» (с Александром Волкановски), «Лучший сабмишн» (бой с Чарльзом Оливейрой) и «Боец года». В номинации «Боец года» также представлены британец Леон Эдвардс, американец Алджамейн Стерлинг, новозеландец Исраэль Адесанья и швед Садибу Сай.
Павлович может получить приз как «Интернациональный боец года» и в категории «Прорыв года».
Дата и место проведения церемонии награждения будут объявлены позже.
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