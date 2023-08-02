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«Праздничные 50 ударов левой». А. Емельяненко показал тренировку в свой день рождения

«Праздничные 50 ударов левой». А. Емельяненко показал тренировку в свой день рождения
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав видео с тренировочного занятия. Видео Емельяненко продемонстрировал в день своего рождения. Сегодня, 2 августа, Александру исполнилось 42 года.

«Праздничные 50 ударов левой, пока правая восстанавливается от травмы. Всем спасибо за поздравления с днём рождения! И всех причастных с Днём Воздушно-десантных войск», — написал Емельяненко.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», Александр встречался с представителем поп-ММА Евгением Ершовым. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Емельяненко победил за счёт болевого приёма во втором раунде.

Александр Емельяненко: праздничные 50 ударов левой:

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