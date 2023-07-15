Емельяненко уже не вернётся в бои? Где Александр и что с ним происходит

Скандально известный Александр Емельяненко появился в медиапространстве впервые после своего боя против блогера Евгения Ершова. Тогда Александр одержал крайне странную победу, после чего исчез из поля зрения общественности. Оказывается, всё это время Емельяненко проводил в «Центре восстановления личности» в республике Ингушетия, где продолжает лечиться от алкогольной зависимости. Об этом рассказал сам боец.

«Я просто понял, что моя работа, моя семья, моё окружение, мои друзья, большинство из которых спортсмены, не употребляют. Они против моего образа жизни. После турниров я всегда узнавал, когда состоится следующий бой, после чего у меня был небольшой период релакса, восстановления, отдыха. Это затягивалось, переносились бои, я срывался в загулы, и это продолжалось не неделю, а более длительный срок. Я понял, что самому мне не справиться. Впервые в жизни я не ушёл в загул после боя, а веду здоровый образ жизни, тренируюсь и делаю выводы», — сказал Емельяненко на странице в социальной сети реабилитационного центра.

Перед боем с Евгением Ершовым Феникс выглядел крайне плохо: он едва поднимался по лестнице на взвешивание, отказывался от открытых тренировок, а его язык откровенно заплетался. Форма Емельяненко говорила сама за себя, было понятно, что Александр вновь злоупотребляет алкоголем. Это же подтверждали и различные инциденты, виновником которых становился Емельяненко, как, например, ситуация в аэропорту Кольцово, где Феникс попал в неприятную ситуацию.

Ещё несколько лет назад Емельяненко резко начал сдавать, у него стали появляться проблемы с физической формой и, как следствие, ухудшаться результаты. Из бойца, который мог навязать конкурентный поединок на самом высоком уровне, Александр скатился до уровня поп-индустрии единоборств. На протяжении этого периода многие пытались помочь Емельяненко. Например, в прошлом году Александр проходил реабилитацию в Екатеринбурге, но, как теперь уже очевидно, потом снова сорвался.

То, что Александр предпринимает очередную попытку вылечиться и поправить здоровье, заслуживает уважения. Это именно то, что ему сейчас нужно. После боя с Ершовым Александр начал говорить уже о следующих поединках: мол, готов драться в августе. Но эти слова едва ли могли восприниматься всерьёз, уж слишком плохо выглядел Емельяненко.

Сейчас Феникс, наравне с другими, проходит реабилитацию и соблюдает режим.

«Персонал относится ко мне точно так же, как и ко всем реабилитантам. Я ничем не отличаюсь от коллектива, который здесь находится. У меня нет никаких поблажек: я со всеми встаю, со всеми засыпаю, со всеми сажусь есть. Я всё делаю так, как положено по правилам центра, всё выполняю. Программа «12 шагов»? Я её ещё не начинал, но по примеру других реабилитантов могу сказать, что программа рабочая, помогает встать на путь исправления», — сказал Емельяненко.

По словам самого Александра, после реабилитации он планирует вернуться в спорт. Но нужно ли это Емельяненко? Для чего? Набрать ту форму, которая была пять-шесть лет назад, уже невозможно, ведь Александр не молодеет. Плюс тот режим, в котором Емельяненко жил последние годы, явно подорвал здоровье бойца, а каждый выход на ринг или в клетку в таком состоянии – огромный риск.

Феникс дал этому спорту всё, что мог, и даже больше, учитывая все его жизненные обстоятельства. Пора заняться собой, подумать о семье, о здоровье. Если бои не отпускают Емельяненко, то ведь можно находиться внутри спорта, но не в качестве спортсмена. Есть менеджерские позиции, тренерские, можно создать собственную школу или команду и передавать спортивный опыт молодым бойцам. Вариантов на самом деле огромное количество. Дело только в желании самого Александра.