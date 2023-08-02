WBA определит претендента на титул Дмитрия Бивола 21 октября
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Промоутерская компания BOXXER анонсировала боксёрский вечер, который состоится 21 октября на арене O2 в Лондоне (Великобритания).
В главном бою первый номер рейтинга WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) британец Джошуа Буатси (17-0, 13 KO) сразится со вторым номером соотечественником Дэном Азизом (20-0, 13 KO).
Напомним, действующим чемпионом WBA в полутяжёлом весе является россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO), также готовящийся выступить в середине осени.
В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре в Абу-Даби (ОАЭ), Бивол победил единогласным судейским решением экс-чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.
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