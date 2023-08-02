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«Он не потерял это». Энтони Джошуа назвал сильное качество Диллиана Уайта перед реваншем

«Он не потерял это». Энтони Джошуа назвал сильное качество Диллиана Уайта перед реваншем
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о соотечественнике Диллиане Уайте, реванш с которым состоится 12 августа.

«Посмотрите, как часто он менял тренеров. Столько раз… Возможно, он не развивается с той скоростью, с которой должен, или люди не учат его тому, чему нужно учиться. Вероятно, он и сам это знает.

У него есть кое-что, и это внутренний боец. В Америке это называют «псом». В нём есть это, и он не лишился этого. Он один из бойцов старой школы. И он всегда был таким. Считаю ли я, что он стал лучше?

Всё зависит от того, с кем он дерётся. Когда он дрался с парнями больше себя, у него были трудности. Когда он дрался с низкими и быстрыми парнями, то доставлял им проблемы. Я не считаю, что он значительно улучшился», – приводит слова Джошуа издание Mirror.

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