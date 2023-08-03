Костя Цзю: интересен ли теперь Чарло для Тима? Смотря какое будет предложение
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался по поводу возможного поединка своего сына Тимофея Цзю с Джермеллом Чарло, который ранее отказался от этого боя в пользу противостояния с Саулем Альваресом.
Напомним, после этого решения Чарло WBO заявила о том, что титул перейдёт к Тимофею Цзю.
«У меня тоже был такой момент. Когда я выступал с Уртадо, мне сделали временный титул. Хотя я его считал полноценным. Я даже не помню, как они объяснили эту ситуацию. А я сделал после этого защиту и забрал полноценный пояс.
Интересен ли теперь Чарло? Смотря какое будет предложение. Теперь все должны будут сами выходить на Тима», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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