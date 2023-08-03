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Григорий Дрозд отреагировал на новость, что следующий бой Тима Цзю будет объединительным

Григорий Дрозд отреагировал на новость, что следующий бой Тима Цзю будет объединительным
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд дал комментарий по поводу новости о том, что следующий поединок с участием австралийского боксёра Тима Цзю будет объединительным.

«Вопрос не в поясах, а в готовности самого Тимофея. То, что есть возможность и команда Тима пробует ей воспользоваться – это абсолютно правильно. Всё будет зависеть от готовности Тимофея. Если он проиграет – печально, но не напрасно. Я приветствую желание боксёров пытаться добиваться боёв за звание чемпиона мира. То, что есть попытки – это похвально. Любой промоутер хочет зацепить бой с двумя поясами. Это хороший шанс. Возможно, с этого начнётся новая карьера Тимофея Цзю», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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