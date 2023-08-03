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Дрозд: не проводил бы черту под величием Кроуфорда. То, что он делает в ринге — красота

Дрозд: не проводил бы черту под величием Кроуфорда. То, что он делает в ринге — красота
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд высказался по поводу американца Теренса Кроуфорда.

«Смотрел бой Кроуфорда и Спенса от начала и до конца. Получил огромное удовольствие от увиденного. Всегда говорил, что Кроуфорд – №1 рейтинга P4P, как только его увидел. Этот талант не скрыть. Качества, с которыми человек рождается. Он очень крутой боксёр и по праву находится на вершине рейтинга. Но я бы не проводил черту под его величием. У него ещё есть потенциал в категориях выше, о чём он говорит. Это всё позволит встать на одну ступеньку с величайшими боксёрами. Для этого нужно пройти испытания. А пока таких соперников для Кроуфорда не нашлось. Кроуфорд меня очень впечатляет. То, что он делает в ринге – это верх красоты, стиля и навыков», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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