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42-летний Александр Емельяненко провёл боксёрский спарринг

42-летний Александр Емельяненко провёл боксёрский спарринг
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав, как провёл тренировочное занятие на боксёрском ринге.

42-летний Александр Емельяненко провёл боксёрский спарринг:

Напомним, вчера, 2 августа, Александру исполнилось 42 года. В последнем бою, который состоялся 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», Емельяненко встречался с представителем поп-ММА Евгением Ершовым. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Александр победил за счёт болевого приёма во втором раунде. В общей сложности Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.

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