Порье дал прогноз на бой Джейка Пола и Нейта Диаза

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье поделился мнением о предстоящем поединке между соотечественниками, блогером Джейком Полом и бойцом ММА Нейтом Диазом. Бой пройдёт по правилам бокса в Далласе (США) 5 августа.

«Не могу назвать Джейка каким-то невероятным боксёром, но он посвятил себя этому ремеслу. Кроме того, он молод, обладает хорошим ударом и взрывной техникой. Всё, что ему нужно, это одно точное попадание. Думаю, Джейк выиграет, но могу ошибаться. Нейт может утомить его, а мы знаем, что у Нейта есть бензобак. Так что посмотрим. Но я не думаю, что у Нейта получится остановить Джейка. Джейк действительно крупный по сравнению с Нейтом», — сказал Порье на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Дастин Порье отвесил пощёчину мужчине во время парада: