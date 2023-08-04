Порье дал прогноз на бой Джейка Пола и Нейта Диаза

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье поделился мнением о предстоящем поединке между соотечественниками, блогером Джейком Полом и бойцом ММА Нейтом Диазом. Бой пройдёт по правилам бокса в Далласе (США) 5 августа.
«Не могу назвать Джейка каким-то невероятным боксёром, но он посвятил себя этому ремеслу. Кроме того, он молод, обладает хорошим ударом и взрывной техникой. Всё, что ему нужно, это одно точное попадание. Думаю, Джейк выиграет, но могу ошибаться. Нейт может утомить его, а мы знаем, что у Нейта есть бензобак. Так что посмотрим. Но я не думаю, что у Нейта получится остановить Джейка. Джейк действительно крупный по сравнению с Нейтом», — сказал Порье на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Дастин Порье отвесил пощёчину мужчине во время парада:
- 4 августа 2023
-
12:15
-
12:00
-
11:24
-
11:21
-
11:01
-
10:16
-
09:09
- 3 августа 2023
-
23:57
-
22:26
-
21:47
-
20:58
-
20:05
-
18:59
-
18:15
-
17:19
-
16:15
-
15:19
-
15:13
-
14:10
-
13:20
-
12:50
-
11:57
-
10:49
-
10:45
-
10:38
-
10:21
-
00:53
-
00:43
-
00:30
-
00:02
- 2 августа 2023
-
23:48
-
23:06
-
22:18
-
22:04
-
21:09