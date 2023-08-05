Тедди Атлас предсказал победителя в боксёрском поединке Диаза и Пола

Известный американский тренер Тедди Атлас оценил шансы экс-бойца UFC Нейта Диаза в боксёрском поединке с видеоблогером Джейком Полом. Бой состоится 6 августа в Далласе (США).

«Вы не можете сбрасывать Нейта Диаза со счетов из-за его психологической крепости, это его царство, он знает, как находить выход. Не сдерживаться, не уступать и не идти на компромиссы… Люди склонны уступать в таких обстоятельствах, но не Диаз.

Я склоняюсь к победе Пола в этом бою, и причина заключается в том, что он достаточно развился. Если просто: его удары более прямые, чем у Диаза. У него прямой джеб, и, я считаю, он будет удерживать Диаза на дистанции. А также правый прямой. Диаз иногда не следует технике», – сказал Атлас в эфире ESPN.