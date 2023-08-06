Шейна Бэйзлер одолела Ронду Раузи удушающим приёмом на реслинг-шоу «Summerslam»

Экс-бойцы UFC Шейна Бэйзлер и Ронда Роузи провели бой на ежегодном реслинг-шоу «Summerslam» от компании WWE. Бэйзлер одолела Роузи удушающим приёмом. По слухам ожидается, что этот поединок станет последним в рестлинг-карьере Ронды на некоторое время.

Ронда и Шейна является давними подругами со времён карьеры в MMA. Роузи даже была тренером Бэйзлер на шоу The Ultimate Fighter.

В 2017 году обе спортсменки покинули UFC, чтобы построить карьеру реслеров. Роузи оказалась намного успешнее своей подруги, поскольку была обладательницей главного женского титула компании.

До начала июля 2023 года две девушки выступали в паре и даже становились чемпионками таг тим дивизиона. Затем Шейна предала Роузи, что и привело их к бою на самом главном летнем реслинг-шоу.