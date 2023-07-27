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Календарь турниров реслинга, когда турнир WWE, Ронда Роузи, Брок Леснар

Не UFC единым. Роузи, Леснар и Пол устроят главный турнир лета
Виталий Весёлый
Это реслинг, но участники — герои ММА и бокса
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Да, это реслинг, зато основные участники — реальные герои ММА и бокса.

Приближается август, а это значит, что поклонникам реслинга совсем недолго осталось ждать до SummerSlam-2023 – ежегодного премиального шоу промоушена WWE. В этом году оно состоится 5 августа и обещает быть особенно интересным. Фанаты увидят матч легенды Брока Леснара, поединок экс-чемпионки UFC в легчайшем весе Ронды Роузи и схватку знаменитого блогера Логана Пола. Кажется, такое шоу пропустить просто нельзя!

Примечательно, что SummerSlam-2023 станет первым шоу линейки «SummerSlam», которое состоится уже после того, как лига была объединена с ММА-промоушеном UFC. Пока неясно, будет ли какая-то отсылка к бойцовскому промоушену, но ожидается, что шоу сохранится в своём аутентичном виде.

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Пройдёт SummerSlam в этом году в Детройте (США) на домашней арене клуба НФЛ «Детройт Лайонс» «Форд Филд», вмещающей до 80 тысяч зрителей. Билеты начали продавать ещё в апреле, и в первый же день желание присутствовать на турнире изъявили более 32 тысяч человек, что стало рекордом для любых шоу лиги, если отбросить мероприятия линейки WrestleMania.

Брок Леснар

Брок Леснар

Фото: Gladys Vega/ Getty Images

Схваткой, вызывающей невероятный ажиотаж среди болельщиков не только реслинга, но и ММА, станет бой Брока Леснара и Коди Роудса. И это понятно, учитывая предысторию их конфликта. Ещё весной на одном из командных турниров Леснар и Роудс должны были сразиться с Романом Рейнсом и Соло Сикоа, однако поединок так и не состоялся. Перед матчем Брок неожиданно напал на Коди, а после сильно избил его. Впоследствии оба имели возможность выяснить отношения в ринге, и победы добывал то один, то другой. Но конфликт разрешён так и не был. Кажется, SummerSlam-2023 может стать местом, где будет поставлена жирная точка.

Логан Пол

Логан Пол

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Ещё одним любопытным противостоянием обещает быть схватка Логана Пола, недавно пообещавшего доказать всем, что он лучший в WWE. Противостоять Полу, который провёл в промоушене ни много ни мало семь боёв, будет невероятно атлетичный рестлер Рикошет, уже завоевавший титул чемпиона Соединённых Штатов WWE. Примечательно, что в этот же день, то есть 5 августа, боксёрский поединок с Нейтом Диазом проведёт брат Логана – Джейк Пол. И, чтобы поддержать Джейка, Логан попросил WWE поставить его матч в открытии. Таким образом, у него будет возможность успеть отправиться в Техас, где запланирован боксёрский бой.

«У моего брата Джейка в этот же день запланирован бой с Нейтом Диазом. И я попросил поставить мой матч в открытии, чтобы сразу запрыгнуть в частный самолёт и полететь в Даллас, где будет драться Джейк. Я не уверен на сто процентов, что успею, но, по крайней мере, попытаюсь. Я рассчитал время, и, если не возникнет каких-то проблем, я должен попасть на арену прямо перед выходом брата», — сказал Логан в своём подкасте.

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Выступит на мероприятии и пользующаяся уважением среди фанатов UFC Ронда Роузи. А сойдётся она с ещё одной бывшей участницей лиги Даны Уайта Шайной Баслер. Да, Баслер проявить себя в UFC настолько же хорошо не сумела. Но тем не менее! Поединок двух экс-бойцов UFC обещает быть жарким.

Кроме того, получить удовольствие болельщики смогут благодаря ещё нескольким интригующим схваткам. Сет Роллинс и Финн Балор сразятся за чемпионство мира в тяжёлом весе. А Джей Усо постарается свергнуть с престола доминирующего Романа Рейнса. Спортсмены сразятся за неоспоримое чемпионство Вселенной WWE и признание «Вождём племени».

Что ж, SummerSlam-2023 готовит множество увлекательных битв. Что именно придумали организаторы, пока неизвестно, но ждать остаётся совсем немного. Кажется, звание «самой большой вечеринки лета», которое традиционно носит SummerSlam, в этот раз себя в полной мере оправдает.

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