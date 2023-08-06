Сауль Альварес показал актуальную форму

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (59-2-2, 39 KO) продолжает подготовку к поединку с американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO) и время от времени делится с подписчиками фото с тренировок.
«Бокс 24/7», – написал Альварес в социальных сетях.
Фото: из личного архива Сауля Альвареса
Напомним, Чарло не выступал с марта 2022 года, когда досрочно одолел в реванше аргентинца Брайана Кастаньо, объединив все четыре чемпионских титула в первом среднем весе (до 69,9 кг). Канело в мае провёл дебютную защиту всех титулов во втором среднем весе, победив по очкам британца Джона Райдера.
Поединок Альварес — Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).
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