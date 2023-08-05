Джермелл Чарло: мой удар тяжелее, чем у Канело, и это станет сюрпризом

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO), готовящийся к поединку с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO), считает, что не уступает именитому мексиканцу в ударной мощи.
«Я верю в то, что у меня есть скорость. У меня есть мощь. Я знаю одно – Канело силён. Но чувствую, что, вероятно, мой удар тяжелее, чем у него. И это станет сюрпризом.
В межсезонье я не так уж и мал. И без проблем уложусь в лимит второго среднего веса. Поэтому я отлично проведу время. Подготовка проходит отлично. Я тренируюсь уже несколько месяцев», – приводит слова Чарло телеканал Showtime.
Напомним, поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).
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