Джошуа: в реванше Спенс может дать Кроуфорду намного более тяжёлый бой

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа считает, что его одноклубник американский полусредневес Эррол Спенс способен выступить лучше в потенциальном реванше с Теренсом Кроуфордом.
«Эррол не был тем, кого мы знаем. Он вернётся сильнее. Если вы посмотрите на это честно, то Эррол является элитным бойцом, как и Теренс Кроуфорд. Эррола просто не было… Я знаю, что это был не тот парень, за которым я наблюдал раньше. Я не видел всей подготовки, но я видел, как усердно он работал.
Если они исправят в лагере то, что было не так, если они сделают это правильно, то дадут Кроуфорду намного более тяжёлый бой. Эррол не закончил бой на спине, он остался на ногах. Я считаю, что нужно начать всё сначала», – приводит слова Джошуа издание BoxingScene.
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