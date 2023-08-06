Тимоти Брэдли сказал, кто победил бы в бою Мейвезера и Кроуфорда

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик американец Тимоти Брэдли сказал, кто победил бы в гипотетическом противостоянии звёздных полусредневесов Флойда Мейвезера и Теренса Кроуфорда.
«Я говорил об этом много лет назад, и все подумали, что я рехнулся. И я скажу это ещё раз: Теренс Кроуфорд побил бы Мейвезера. Да, он бы побил бы его.
Это был бы конкурентный поединок, но Кроуфорд такой же великолепный стратег, как и Флойд. Преимуществом Флойда является его защита, но Кроуфорд универсален, он может драться и с правшами, и левшами, а мы знаем, что Флойд не любит левшей. Что произойдёт, если вы встретитесь с парнем, который бьёт с обеих рук?
Я бы поставил на Теренса Кроуфорда. Ничего не имею против Мейвезера, он один из моих любимых бойцов, но я считаю, что Кроуфорд выиграл бы близким решением», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
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