Оскар де ла Хойя обратился к Джейку Полу, победившему Диаза
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя отреагировал на победу блогера Джейка Пола в боксёрском поединке с экс-бойцом UFC Нейтом Диазом. Он состоялся 6 августа в Далласе (США) и завершился победой Пола единогласным судейским решением по итогам десяти раундов.
«Джейк, спасибо, что познакомил юных болельщиков со спортом, который я люблю больше всего. Тебе предстоит много работы в ринге, но я верю, что со временем ты будешь бороться за чемпионский титул», — написал де ла Хойя на своей странице в социальных сетях.
В боксе Джейк провёл восемь поединков, одержав в них семь побед (четыре нокаутом) и потерпел одно поражение.
Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра:
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