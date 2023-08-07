Оскар де ла Хойя обратился к Джейку Полу, победившему Диаза

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя отреагировал на победу блогера Джейка Пола в боксёрском поединке с экс-бойцом UFC Нейтом Диазом. Он состоялся 6 августа в Далласе (США) и завершился победой Пола единогласным судейским решением по итогам десяти раундов.

«Джейк, спасибо, что познакомил юных болельщиков со спортом, который я люблю больше всего. Тебе предстоит много работы в ринге, но я верю, что со временем ты будешь бороться за чемпионский титул», — написал де ла Хойя на своей странице в социальных сетях.

В боксе Джейк провёл восемь поединков, одержав в них семь побед (четыре нокаутом) и потерпел одно поражение.

Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра: