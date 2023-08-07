Сэндхаген дал прогноз на бой Стерлинга и О'Мэлли

Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген дал прогноз на титульный поединок между Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли.

«Алджамейн — суперкрутой соперник. О'Мэлли не проходил проверку высококлассными бойцами, за исключением последнего боя против Петра Яна, который был невероятно близким. Так что Стерлинг станет огромным испытанием для Шона. Нельзя «спать», когда ты дерёшься с Алджамейном.

Я уверен, Стерлинг добьётся победы. Он просто заборет О'Мэлли. Алджамейн — классный боец и феноменальный грэпплер. Это не лучший соперник для О'Мэлли», — приводит слова Сэндхагена ESPN.

Титульный поединок между Шоном О’Мэлли и Алджамейном Стерлингом пройдёт на турнире UFC 292, который состоится в Бостоне 19 августа.