Кевин Джонсон: меня теперь зовут Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина

Американский боксёр Кевин Джонсон заявил, что изменит имя в честь президента России Владимира Путина.

«Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить моё имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович – в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», — приводит слова Джонсона РЕН ТВ.

Напомним, ранее после победы над российским бойцом Вячеславом Дациком Джонсон обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.

Поединок Джонсона и Дацика возглавил очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоялся 31 марта на волейбольной площадке «Динамо» в Москве и прошёл по правилам профессионального бокса. Бой продлился все три раунда и завершился победой Кевина Джонсона решением большинства судей.