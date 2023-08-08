«Шоу клоунов продолжается». Стрикленд — о Поле
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Американский боец UFC в среднем весе Шон Стрикленд поделился мнением о недавней победе Джейка Пола над Нейтом Диазом в бою, прошедшем по правилам бокса.
«Джейк Пол: я собираюсь драться с боксёром на полставки, чтобы показать, что я умею боксировать.
Чёрт, я проиграл.
Хорошо, давайте возьмём Нейта, он старый, его маленький мозг отмер, он на две весовые категории меньше меня и построил свою карьеру за счёт грэпплинга.
Все: я же говорил, что Пол хорош.
Шоу клоунов продолжается. Я просто завидую», — написал Стрикленд в своих социальных сетях.
Изначально прославившийся как ютуб-блогер, Пол начал свою боксёрскую карьеру в 2020 году. В феврале 2023 года он потерпел первое поражение в поединке с Томми Фьюри, братом тяжеловеса Тайсона Фьюри.
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