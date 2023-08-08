«Шоу клоунов продолжается». Стрикленд — о Поле

Американский боец UFC в среднем весе Шон Стрикленд поделился мнением о недавней победе Джейка Пола над Нейтом Диазом в бою, прошедшем по правилам бокса.

«Джейк Пол: я собираюсь драться с боксёром на полставки, чтобы показать, что я умею боксировать.

Чёрт, я проиграл.

Хорошо, давайте возьмём Нейта, он старый, его маленький мозг отмер, он на две весовые категории меньше меня и построил свою карьеру за счёт грэпплинга.

Все: я же говорил, что Пол хорош.

Шоу клоунов продолжается. Я просто завидую», — написал Стрикленд в своих социальных сетях.

Изначально прославившийся как ютуб-блогер, Пол начал свою боксёрскую карьеру в 2020 году. В феврале 2023 года он потерпел первое поражение в поединке с Томми Фьюри, братом тяжеловеса Тайсона Фьюри.