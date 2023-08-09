Копылов рассказал, когда хотел бы провести следующий бой

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов, выступающий в средней весовой категории UFC, выразил желание провести ещё один бой в 2023 году.

«Да, один бой до конца года нужно провести обязательно. Я должен был подраться 17 июня, но соперник травмировался. Не наша вина то есть. И перенесли на месяц. Так бы если подрался в июне, то спокойно успел бы ещё бой сделать. А сейчас хотелось бы вернуться в ноябре», — сказал Копылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В своём последнем бою, который прошёл 30 июля в рамках турнира UFC 291, Роман победил Клаудио Рибейро нокаутом во втором раунде.

31-летний Копылов выступает в UFC с 2019 года. Текущий контракт россиянина с организацией рассчитан ещё на три боя.