«UFC всегда будет его домом». Дана Уайт высказался о возможном возвращении Нейта Диаза
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Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу американца Нейта Диаза, который недавно покинул промоушен.
«Мы относимся к Нейту так же, как и раньше. И всегда относились к нему тепло. Я всегда шучу, что имею дело с братьями Диаз. Эти двое, вы видите это сейчас. Это два культовых бойца, о которых через 20 лет все будут вспоминать и говорить. Это всегда будет дом Нейта. Нейт вырос здесь. Он появился на шоу The Ultimate Fighter. Здесь он провёл несколько крупнейших боёв в истории. Мы любим этого парня. Не знаю, как насчёт будущих боёв, но UFC всегда будет его домом. Посмотрим», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Ранее Уайт дал комментарий по поводу выступления Диаза в боксёрском поединке с Джейком Полом.
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