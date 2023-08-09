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Батыргазиев назвал причину, почему отказался выходить на ринг с Загитовой в 2022 году

Батыргазиев назвал причину, почему отказался выходить на ринг с Загитовой в 2022 году
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Чемпион Олимпийских игр — 2020 россиянин Альберт Батыргазиев объяснил, почему на самом деле отказался от показательного выступления в ринге со звёздной фигуристкой Алиной Загитовой, которое должно было состояться летом 2022 года.

Напомним, изначально партнёром Загитовой должен стать Батыргазиев, однако позже его заменил двукратный чемпион ОИ Олег Саитов.

«У нас должна была пройти открытая тренировка, где я бы поучил Алину элементам бокса. На следующее утро, когда проснулся, увидел, что благодаря определённым людям, не буду упоминать их профессию, нам «устроили бой». Понимаете, как это звучит? Если бы я пришёл, как бы это раскрутили и какие заголовки бы были?

Соответственно, не получилось, потому что всё дошло до «профессионального боя». Мастер-класс, открытая тренировка — вот как это должно было звучать», – приводит слова Батыргазиева «РИА Новости Спорт».

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