«Я хочу тренировать его». Мэнни Пакьяо заявил о желании работать с Иноуэ

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в шести весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо заявил о желании поработать с чемпионом в четырёх дивизионах японцем Наоей Иноуэ (25-0, 22 KO).

«Мне нравится Иноуэ. До того, как он стал многократным чемпионом, я обучал его в Японии. Наоя хочет пройти много дивизионов. И я надеюсь, что смогу дать ему уроки и проследить за его тренировками.

Я хотел бы тренировать его и следить за его тренировками, если он решит и дальше подниматься в весе. Его выступление против Фултона? Фантастика. Это было великолепно: скорость, сила… Поздравляю», – приводит слова Пакьяо Little Giant Boxing.

25 июля 2023 года Иноуэ досрочно остановил американца Стивена Фултона и завоевал титулы в четвёртом дивизионе – во втором легчайшем весе (до 55,3 кг).