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Энтони Джошуа отреагировал на проваленный допинг-тест Диллиана Уайта

Энтони Джошуа отреагировал на проваленный допинг-тест Диллиана Уайта
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа прокомментировал проваленный допинг-тест соотечественника Диллиана Уайта, реванш с которым должен был состояться 12 августа в Лондоне (Великобритания).

«Я никому не желаю зла. Я не смеюсь над падением Диллиана Уайта. Ему тяжело из-за того, через что он проходит, и это нехорошо для бокса.

Я воздержусь, зачем измываться над ним, когда вокруг так много бойцов, ранее признанных виновными и продолжающих выступать. Я нахожу это странным», – приводит слова Джошуа издание Boxing Social.

Напомним, ранее стало известно, что на замену Уайту выйдет финский ветеран Роберт Хелениус (32-4, 21 KO).

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