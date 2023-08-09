Энтони Джошуа отреагировал на проваленный допинг-тест Диллиана Уайта
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа прокомментировал проваленный допинг-тест соотечественника Диллиана Уайта, реванш с которым должен был состояться 12 августа в Лондоне (Великобритания).
«Я никому не желаю зла. Я не смеюсь над падением Диллиана Уайта. Ему тяжело из-за того, через что он проходит, и это нехорошо для бокса.
Я воздержусь, зачем измываться над ним, когда вокруг так много бойцов, ранее признанных виновными и продолжающих выступать. Я нахожу это странным», – приводит слова Джошуа издание Boxing Social.
Напомним, ранее стало известно, что на замену Уайту выйдет финский ветеран Роберт Хелениус (32-4, 21 KO).
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