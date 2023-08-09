Кроуфорд отреагировал на желание Джермелла Чарло провести с ним поединок

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд отреагировал на высказывание соотечественника Джермелла Чарло, заявившего о желании сразиться с ним.

Напомним, ранее Чарло сообщил в социальных сетях, что готов вернуться в первый средний вес (до 69,9 кг) после мегафайта с Саулем Альваресом, чтобы провести поединок с Кроуфордом.

«Удачи в твоём бою, я желаю тебе лучшего», – ответил Кроуфорд.

Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном уступил и один раз довольствовался ничьей.