Шауб: Джейк Пол даёт бойцам UFC заработать крупнейшие деньги в жизни, и это ненавидят

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Брендан Шауб высказался о прошедшем поединке между Нейтом Диазом и Джейком Полом.
«Вы должны радоваться, что Джейк Пол есть. Неважно, как вы относитесь к нему, учитывая его прошлое с «Диснеем», карьеру на YouTube и прочее… Суть в том, что он даёт бойцам UFC, наживающим травмы и не зарабатывающим, сколько они должны.
Все эти заявления о гонорарах и равенстве бойцов – полное дерьмо. Но появился Джейк Пол, и он даёт бойцам, которых вы любите, самые большие деньги, которые они когда-либо получали в своей жизни. И люди ненавидят это.
Когда Нейт Диаз дрался в UFC, все были расстроены из-за разных аспектов, из-за Даны [Уайта], из-за машины UFC в целом, к черту их всех. И, наконец, Диаз получил крупнейший чек, а вы выступаете с критикой», – сказал Шауб на своём YouTube-канале.
- 9 августа 2023
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