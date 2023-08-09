Шауб: Джейк Пол даёт бойцам UFC заработать крупнейшие деньги в жизни, и это ненавидят

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Брендан Шауб высказался о прошедшем поединке между Нейтом Диазом и Джейком Полом.

«Вы должны радоваться, что Джейк Пол есть. Неважно, как вы относитесь к нему, учитывая его прошлое с «Диснеем», карьеру на YouTube и прочее… Суть в том, что он даёт бойцам UFC, наживающим травмы и не зарабатывающим, сколько они должны.

Все эти заявления о гонорарах и равенстве бойцов – полное дерьмо. Но появился Джейк Пол, и он даёт бойцам, которых вы любите, самые большие деньги, которые они когда-либо получали в своей жизни. И люди ненавидят это.

Когда Нейт Диаз дрался в UFC, все были расстроены из-за разных аспектов, из-за Даны [Уайта], из-за машины UFC в целом, к черту их всех. И, наконец, Диаз получил крупнейший чек, а вы выступаете с критикой», – сказал Шауб на своём YouTube-канале.