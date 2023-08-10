Шон О'Мэлли: мне предстоит встреча с величайшим бойцом в истории легчайшего дивизиона UFC

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли высказался по поводу предстоящего поединка с Алджамейном Стерлингом.

«У меня нет секретов по поводу своего плана на этот бой. Я просто буду избегать его захватов. Если он не сможет меня схватить, я выиграю в этом поединке. Я не новичок с белым поясом, но в плане грэпплинга Стерлинг лучший в мире. Это его стихия. Именно благодаря этому он выиграл свой пояс, поэтому я не собираюсь недооценивать его.

Мне предстоит встреча с величайшим бойцом в истории легчайшего дивизиона UFC. Алджамейн уже защитил свой пояс больше раз, чем кто-либо другой. К тому же сейчас он на пике формы. Совсем недавно он одолел двойного чемпиона Генри Сехудо. Это будет сложный и интересный вызов, мне уже не терпится испытать себя», — приводит слова О'Мэлли MMA News.