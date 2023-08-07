«Поднимаю тяжести на работе». Что нового известно о бое Маска с Цукербергом

С того момента, как Илон Маск и Марк Цукерберг впервые заговорили о возможном поединке, прошло уже больше месяца, но дело не продвинулось. Из деталей мы узнали, что бизнесмены рассматривают Колизей в качестве места, где пройдёт ивент, а Дана Уайт заверил, что работа над боем действительно ведётся, но он не состоится на турнире UFC 300.

Глава промоушена — это тот человек, который получает максимум удовольствия от шумихи вокруг поединка. С удовольствием говорит о том, что готов свести бизнесменов в октагоне и даже выпустил тематические футболки.

Маск, судя по всему, сначала подошёл к делу со всей ответственностью. Илон поработал в спаррингах с Лексом Фридманом, обладателем чёрного пояса по джиу-джитсу. Тот расхвалил бизнесмена за его силу и мощь, но добавил, что лучше бы тому просто тренироваться, а не выходить на бои.

Свою лепту в подготовку Маска внёс и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер. Легендарный канадец сам вызывался помочь с подготовкой и после совместных тренировок весьма комплиментарно высказывался: «Мы тренировались, и, могу сказать, это было очень весело. Илон очень силён. Физически он очень силён. Намного сильнее среднестатистического мужчины. Очень жёсткий. Я не знал, но у него есть опыт занятий дзюдо. Так что да, было здорово. Он тот, кем я восхищался в течение многих лет, ведь он так много добился, а сейчас продолжает отстаивать свои идеи. Встреча с ним была для меня воплощением мечты».

Ещё одним тренером создателя компании Tesla мог стать Хабиб Нурмагомедов, однако экс-чемпион отказал бизнесмену. Менеджер экс-чемпиона UFC также подтвердил, что предложение действительно было, но Орёл отошёл от дел и не вернётся даже ради тренировок с миллиардером.

Марк Цукерберг на этом фоне активности от потенциального соперника выглядит скромнее. Он потренировался с Исраэлем Адесаньей и Алексом Волкановски, но отзывов о его физической мощи никто не оставил. Зато сам Марк, судя по всему, в хорошей форме и даже сделал конкретное предложение Маску о дате боя: «Я готов биться уже сегодня. Я предложил провести бой 26 августа, когда Илон бросил мне вызов, но ответа не было».

Ответ Маска на самом деле последовал: «Завтра сделаю МРТ шеи и верхней части спины. Может потребоваться операция, прежде чем бой состоится. На этой неделе узнаем».

Кроме того, Илон сообщил, что вся выручка с боя пойдёт на благотворительность в помощь ветеранам, а ещё дал прогноз: «Бой с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире моей социальной сети. Все вырученные деньги уйдут на благотворительность в помощь ветеранам. Я поднимаю сложности в течение дня в рамках подготовки к бою. Нет времени, чтобы заниматься этим отдельно, поэтому беру всё с собой на работу. Если бой окажется коротким, я, возможно, выиграю. Если длинным, то он может победить за счёт выносливости».

Идея с благотворительностью, на самом деле, очень хорошая. Этот бой действительно должен собрать большую кассу, несмотря на то что многие его критикуют. Когда ещё мы увидим миллиардеров, дерущихся в клетке на потеху публике?