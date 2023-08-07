«Поднимаю тяжести на работе». Что нового известно о бое Маска с Цукербергом

С того момента, как Илон Маск и Марк Цукерберг впервые заговорили о возможном поединке, прошло уже больше месяца, но дело не продвинулось. Из деталей мы узнали, что бизнесмены рассматривают Колизей в качестве места, где пройдёт ивент, а Дана Уайт заверил, что работа над боем действительно ведётся, но он не состоится на турнире UFC 300.
Глава промоушена — это тот человек, который получает максимум удовольствия от шумихи вокруг поединка. С удовольствием говорит о том, что готов свести бизнесменов в октагоне и даже выпустил тематические футболки.
Маск, судя по всему, сначала подошёл к делу со всей ответственностью. Илон поработал в спаррингах с Лексом Фридманом, обладателем чёрного пояса по джиу-джитсу. Тот расхвалил бизнесмена за его силу и мощь, но добавил, что лучше бы тому просто тренироваться, а не выходить на бои.
Свою лепту в подготовку Маска внёс и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер. Легендарный канадец сам вызывался помочь с подготовкой и после совместных тренировок весьма комплиментарно высказывался: «Мы тренировались, и, могу сказать, это было очень весело. Илон очень силён. Физически он очень силён. Намного сильнее среднестатистического мужчины. Очень жёсткий. Я не знал, но у него есть опыт занятий дзюдо. Так что да, было здорово. Он тот, кем я восхищался в течение многих лет, ведь он так много добился, а сейчас продолжает отстаивать свои идеи. Встреча с ним была для меня воплощением мечты».
Ещё одним тренером создателя компании Tesla мог стать Хабиб Нурмагомедов, однако экс-чемпион отказал бизнесмену. Менеджер экс-чемпиона UFC также подтвердил, что предложение действительно было, но Орёл отошёл от дел и не вернётся даже ради тренировок с миллиардером.
Марк Цукерберг на этом фоне активности от потенциального соперника выглядит скромнее. Он потренировался с Исраэлем Адесаньей и Алексом Волкановски, но отзывов о его физической мощи никто не оставил. Зато сам Марк, судя по всему, в хорошей форме и даже сделал конкретное предложение Маску о дате боя: «Я готов биться уже сегодня. Я предложил провести бой 26 августа, когда Илон бросил мне вызов, но ответа не было».
Ответ Маска на самом деле последовал: «Завтра сделаю МРТ шеи и верхней части спины. Может потребоваться операция, прежде чем бой состоится. На этой неделе узнаем».
Кроме того, Илон сообщил, что вся выручка с боя пойдёт на благотворительность в помощь ветеранам, а ещё дал прогноз: «Бой с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире моей социальной сети. Все вырученные деньги уйдут на благотворительность в помощь ветеранам. Я поднимаю сложности в течение дня в рамках подготовки к бою. Нет времени, чтобы заниматься этим отдельно, поэтому беру всё с собой на работу. Если бой окажется коротким, я, возможно, выиграю. Если длинным, то он может победить за счёт выносливости».
Идея с благотворительностью, на самом деле, очень хорошая. Этот бой действительно должен собрать большую кассу, несмотря на то что многие его критикуют. Когда ещё мы увидим миллиардеров, дерущихся в клетке на потеху публике?
- 7 августа 2023
-
13:28
-
13:04
-
12:35
-
12:26
-
12:11
-
12:01
-
11:50
-
11:28
-
10:39
-
10:26
-
10:04
-
09:59
-
09:49
-
08:30
-
06:51
-
06:01
-
05:57
-
00:57
-
00:48
-
00:02
- 6 августа 2023
-
23:46
-
23:34
-
22:31
-
22:03
-
21:40
-
21:06
-
20:56
-
20:20
-
19:50
-
19:33
-
19:20
-
19:05
-
18:53
-
18:02
-
17:50