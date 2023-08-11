Евлоев может выступить на UFC 294 в Абу-Даби

Российский боец UFC, выступающий в полусреднем весе, Мовсар Евлоев, поделился планами на следующий бой.
«В идеале я уже должен был подраться и готовиться к турниру в Абу-Даби. После крайнего боя я надеялся выступить где-то в конце июля. Но чем ближе к поясу, тем тяжелее найти соперника. Из-за этого приходится долго ждать. Есть устное соглашение, но официально ещё не подтвердили. Соперник выше меня в рейтинге. Он недавно выступил, залечит свои травмы и начнёт подготовку. Волкановски просил не организовывать мой бой с Топурией? Слишком много чести, при всём уважении к нему. Я бы хотел увидеть наш бой как претендентский, чтобы победитель нашей пары вышел на чемпиона», — сказал Евлоев в интервью NAIZA TV.
Турнир в Абу-Даби пройдёт 21 октября, в главном событии Ислам Махачев защитит чемпионский титул в лёгком весе против бразильца Чарльза Оливейры. Мовсар Евлоев в прошлом бою продлил свою непобеждённую серию до 17 боёв, выиграв решением судей у Диего Лопеса.
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