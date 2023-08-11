World Boxing назвала первые шесть членов новой организации

Новая организация World Boxing, добивающаяся признания Международного олимпийского комитета, объявила о своих первых шести официальных членах среди федераций, сообщает ESPN.
Полноценными участниками World Boxing названы федерации бокса США, Новой Зеландии, Австралии, Англии и Нидерландов. Ассоциированным членом World Boxing стала федерация Великобритании. Последняя помогает финансированию вида спорта в стране, хотя Англия, Шотландия и Уэльс выступают отдельными командами на чемпионатах мира и Европы.
World Boxing появилась в апреле на фоне опасений, что бокс может быть исключён из программы Олимпийских игр. Этот вид спорта не входит в первоначальную программу ОИ-2028 в Лос-Анджелесе.
Кандидаты в члены World Boxing должны были продемонстрировать прозрачный и открытый процесс выборов на руководящие должности и получить официальное признание своего национального олимпийского комитета или министерства спорта. Полноправные члены будут иметь право голоса на учредительном съезде в ноябре. Генеральный секретарь World Boxing Саймон Тулсон сказал, что ряд заявок от других стран находится в обработке.
В июне исполнительный совет МОК рекомендовал отозвать признание IBA — другой международной федерации бокса, заявив о её неспособности провести ряд реформ. Ранее МОК с 2019 года отстранил IBA от участия в проведении олимпийских турниров по боксу из-за проблем с управлением, финансами, судейством и этическими нормами.
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