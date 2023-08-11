Хабиб дал совет Умару Нурмагомедову, перенёсшему операцию на плече

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поддержал своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова, который выступает в легчайшем весе UFC. Ранее Умар перенёс операцию на плече, а сейчас продолжает процесс восстановления.
«Теперь не спеши, братишка, правую-правую. Чемпион в первую очередь должен обладать терпением, без терпения нет победы», – написал Хабиб.
Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец выступает с 2016 года. В январе 2021-го дебютировал в UFC. Всего на счету россиянина в промоушене Даны Уайта четыре победы и ни одного поражения. В последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.
Все братья Хабиба. Как в них разобраться?
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