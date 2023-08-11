Умар Нурмагомедов обратился к Дане Уайту после операции на плече
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Российский непобеждённый боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов поблагодарил президента UFC Дану Уайта и вице-президента промоушена Хантера Кэмпбелла за помощь в преодолении последствий травмы плеча. Ранее Нурмагомедов перенёс операцию, а сейчас продолжает процесс восстановления.
«Хотел бы сказать большое спасибо Дане Уайту, Хантеру Кэмпбеллу, всей медицинской команде UFC и UFC Performance Institute в Лас-Вегасе. Каждый действовал очень профессионально и помогал мне на протяжении операции и всего процесса восстановления. Когда я стану чемпионом, я не забуду вас. Теперь пришло время возвращаться домой и продолжать восстановление», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.
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