Лиана Джоджуа: есть предложения от разных организаций
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Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа рассказала о планах на дальнейшую карьеру.
«У меня была пауза. Я отдыхала, устала я. С 17 лет занималась спортом без перерыва. Очень сильно устала и измоталась. Потихоньку провожу сборы. После них отдыхаю. Набираю форму потихоньку. Возможно, в октябре-ноябре вернусь. Точной даты нет. С боями я не завязала. Вы ещё меня увидите. Я свободный агент, есть предложения от разных организаций. Будем смотреть, что выгоднее», — приводит слова грузинской спортсменки портал Legalbet.
После ухода из UFC Джоджуа провела один бой в промоушене Ares FC, где уступила Дарье Железняковой единогласным решением судей. В статистике 28-летней спортсменки девять побед и шесть поражений.
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