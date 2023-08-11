Лиана Джоджуа: есть предложения от разных организаций

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа рассказала о планах на дальнейшую карьеру.

«У меня была пауза. Я отдыхала, устала я. С 17 лет занималась спортом без перерыва. Очень сильно устала и измоталась. Потихоньку провожу сборы. После них отдыхаю. Набираю форму потихоньку. Возможно, в октябре-ноябре вернусь. Точной даты нет. С боями я не завязала. Вы ещё меня увидите. Я свободный агент, есть предложения от разных организаций. Будем смотреть, что выгоднее», — приводит слова грузинской спортсменки портал Legalbet.

После ухода из UFC Джоджуа провела один бой в промоушене Ares FC, где уступила Дарье Железняковой единогласным решением судей. В статистике 28-летней спортсменки девять побед и шесть поражений.