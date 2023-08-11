Фахретдинов прокомментировал поведение Вахаева во время стердауна с Пономарёвым

Российский боец полусреднего дивизиона (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказался о поведении Мухумата Вахаева, который выставил кулак вперёд и ткнул им в лицо Григорию Пономарёву во время битвы взглядов перед четвертьфиналом Гран-при АСА в тяжёлом весе.

«Он выбрал такую тактику. Психологическая атака, давление. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я лично это делаю. Это личное дело каждого. Прогноз на этот поединок дать не могу», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

В прошлом бою, состоявшемся в 2022 году, 33-летний Мухумат Вахаев (11-5-1) одержал победу над эстонским бойцом Денисом Смолдаревым.

28-летний Григорий Пономарёв (6-2) в предыдущем поединке победил Юсупа Шуаева на турнире AMC Fight Nights 18 марта.

Турнир ACA 161 состоится 11 августа в Москве во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой».