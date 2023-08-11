Фахретдинов прокомментировал поведение Вахаева во время стердауна с Пономарёвым

Российский боец полусреднего дивизиона (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказался о поведении Мухумата Вахаева, который выставил кулак вперёд и ткнул им в лицо Григорию Пономарёву во время битвы взглядов перед четвертьфиналом Гран-при АСА в тяжёлом весе.
«Он выбрал такую тактику. Психологическая атака, давление. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я лично это делаю. Это личное дело каждого. Прогноз на этот поединок дать не могу», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.
В прошлом бою, состоявшемся в 2022 году, 33-летний Мухумат Вахаев (11-5-1) одержал победу над эстонским бойцом Денисом Смолдаревым.
28-летний Григорий Пономарёв (6-2) в предыдущем поединке победил Юсупа Шуаева на турнире AMC Fight Nights 18 марта.
Турнир ACA 161 состоится 11 августа в Москве во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой».
- 11 августа 2023
-
21:35
-
21:27
-
21:24
-
21:24
-
21:22
-
20:15
-
19:30
-
18:53
-
17:51
-
16:55
-
15:34
-
15:31
-
15:08
-
14:08
-
13:55
-
13:23
-
13:03
-
12:31
-
12:23
-
11:34
-
11:19
-
11:08
-
11:07
-
10:25
-
10:07
-
09:36
-
09:27
-
02:54
-
02:49
-
00:26
-
00:20
- 10 августа 2023
-
22:47
-
22:22
-
21:50
-
20:52