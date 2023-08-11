Результаты турнира ACA 161

11 августа в Москве прошёл турнир ACA 161. В главном бою чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов защитил пояс, победив Саламу Абдурахманова. В соглавном бою Мухумат Вахаев одержал победу после жуткой травмы ноги Григория Пономарёва. На турнире прошли шесть боёв четвертьфинала Гран-при.
Все результаты турнира:
Магомедрасул Гасанов победил Саламу Абдурахманова единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45, 50-45, 50-45), вышел в полуфинал Гран-при и сохранил титул чемпиона в среднем весе;
Мухамат Вахаев победил Григория Пономарёва техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде и вышел в полуфинал Гран-при в тяжёлом весе, где встретится с Кириллом Корниловым;
Азам Гафоров победил Вартана Асатряна раздельным решением (48-47, 48-47, 48-47, 47-48, 48-47) и вышел в полуфинал Гран-при в наилегчайшем весе, где его соперником станет чемпионом дивизиона Курбан Гаджиев;
Магомед Бибулатов победил Важу Циптаури единогласным решением (49-46, 50-45, 50-45, 50-45, 49-46) и вышел в полуфинал Гран-при в легчайшем весе, где встретится с чемпионом дивизиона Олегом Борисовым;
Фаридун Одилов победил Вагнера Прадо удушающим приёмом (раунд 2, 2:46) и вышел в полуфинал Гран-при в полутяжёлом весе, где встретится с Михаилом Мохнаткиным;
Абдул-Рахман Джанаев победил Криса Ханикатта техническим нокаутом (раунд 1, 2:04) и вышел в полуфинал Гран-при в среднем весе, где встретится с Шамилем Абдулаевым;
Имран Букуев победил Руслана Абильтарова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 30-27);
Рустам Керимов победил Джосиела Силву единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28);
Глеб Хабибуллин победил Давлата Чупонова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28);
Юнус Евлоев победил Руана Перейру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);
Черси Дудаев победил Линкольна Энрике единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);
Анис Екубов победил Рустамбека Асылбека техническим нокаутом (раунд 1, 0:34);
Джамбулат Селимханов победил Баходира Тиллабаева удушающим приёмом (раунд 1, 1:29);
Данияр Тойчубек Уулу победил Мхитара Барсегяна единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);
Сулим Баталов победил Абдул-Хамида Давлятова техническим нокаутом (раунд 1, 0:57);
Азамат Джигкаев победил Солеха Хасанова удушающим приёмом (раунд 2, 1:44).
- 11 августа 2023
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