Результаты турнира ACA 161

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11 августа в Москве прошёл турнир ACA 161. В главном бою чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов защитил пояс, победив Саламу Абдурахманова. В соглавном бою Мухумат Вахаев одержал победу после жуткой травмы ноги Григория Пономарёва. На турнире прошли шесть боёв четвертьфинала Гран-при.

Все результаты турнира:

Магомедрасул Гасанов победил Саламу Абдурахманова единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45, 50-45, 50-45), вышел в полуфинал Гран-при и сохранил титул чемпиона в среднем весе;

Мухамат Вахаев победил Григория Пономарёва техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде и вышел в полуфинал Гран-при в тяжёлом весе, где встретится с Кириллом Корниловым;

Азам Гафоров победил Вартана Асатряна раздельным решением (48-47, 48-47, 48-47, 47-48, 48-47) и вышел в полуфинал Гран-при в наилегчайшем весе, где его соперником станет чемпионом дивизиона Курбан Гаджиев;

Магомед Бибулатов победил Важу Циптаури единогласным решением (49-46, 50-45, 50-45, 50-45, 49-46) и вышел в полуфинал Гран-при в легчайшем весе, где встретится с чемпионом дивизиона Олегом Борисовым;

Фаридун Одилов победил Вагнера Прадо удушающим приёмом (раунд 2, 2:46) и вышел в полуфинал Гран-при в полутяжёлом весе, где встретится с Михаилом Мохнаткиным;

Абдул-Рахман Джанаев победил Криса Ханикатта техническим нокаутом (раунд 1, 2:04) и вышел в полуфинал Гран-при в среднем весе, где встретится с Шамилем Абдулаевым;

Имран Букуев победил Руслана Абильтарова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 30-27);

Рустам Керимов победил Джосиела Силву единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28);

Глеб Хабибуллин победил Давлата Чупонова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28);

Юнус Евлоев победил Руана Перейру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Черси Дудаев победил Линкольна Энрике единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Анис Екубов победил Рустамбека Асылбека техническим нокаутом (раунд 1, 0:34);

Джамбулат Селимханов победил Баходира Тиллабаева удушающим приёмом (раунд 1, 1:29);

Данияр Тойчубек Уулу победил Мхитара Барсегяна единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Сулим Баталов победил Абдул-Хамида Давлятова техническим нокаутом (раунд 1, 0:57);

Азамат Джигкаев победил Солеха Хасанова удушающим приёмом (раунд 2, 1:44).