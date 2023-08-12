Онлайн-трансляция боя Джошуа — Хелениус начнётся примерно в 23:30 мск

12 августа в Лондоне (Великобритания) состоится боксёрское шоу промоутерской компании Matchroom. В главном бою двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) сразится с финном Робертом Хелениусом (32-4, 21 KO).

Энтони Джошуа 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, экс-чемпион победил судейским решением американца Джермейна Франклина, закрыв второе поражение от обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.

Роберту Хелениусу 39 лет. В начале августа финский ветеран досрочно остановил в третьем раунде соотечественника Мику Миелонена, закрыв досрочное поражение от американского экс-чемпиона Деонтея Уайлдера в октябре 2022 года.

Посмотреть бой Джошуа – Хелениус можно на телеплатформе DAZN. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.