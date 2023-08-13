Тренер Уайлдера прокомментировал победу Джошуа над Хелениусом

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, прокомментировал выступление звёздного британца Энтони Джошуа в поединке с финном Робертом Хелениусом. Бой состоялся сегодня, 13 августа, в Лондоне.

«Бой дошёл до седьмого раунда, но Энтони проявил терпение, он не гнался за нокаутом. Я смотрю на это так, что он не рисковал. И это хорошо, учитывая, что его следующий поединок, вероятно, будет против Деонтея Уайлдера, сильнейшего нокаутёра в истории. Хорошо, когда вы начинаете бой и говорите себе: «Мне не нужно торопиться». Впечатлило ли меня что-то, кроме нокаута? Нет», – приводит слова Скотта издание British Boxing News.

Победа над Хелениусом стала для Джошуа второй после поражения от украинца Александра Усика в августе 2022 года. В феврале британец одолел единогласным решением американца Джермейна Франклина.