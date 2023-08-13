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Стерлинг: давайте начистоту, у О’Мэлли был всего один реальный соперник — это Ян

Стерлинг: давайте начистоту, у О’Мэлли был всего один реальный соперник — это Ян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг считает, что его преимущество над соотечественником Шоном О’Мэлли можно определить в том числе и по уровню их оппозиции.

«Давайте начистоту, из всех боёв у него был только один стоящий соперник, которого он побил раздельным решением и который всё ещё в UFC, – это Пётр Ян. Все остальные уже не в UFC.

Посмотрите на моё резюме, все по-прежнему здесь, я побил немало высококлассных парней, и это всё привело меня сюда и сделало крепким. И это станет понятно в день боя», – сказал Стерлинг в интервью TMZ.

Напомним, поединок Стерлинг — О’Мэлли состоится 20 августа в США и возглавит турнир UFC 292.

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