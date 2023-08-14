Тренер Спенса – о победе Кроуфорда: это больше проблемы Эррола, чем его заслуга

Деррик Джеймс, тренер бывшего объединённого чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Эррола Спенса, высказался о поражении подопечного в поединке с соотечественником Теренсом Кроуфордом.

«Это жизнь, вы можете подготовиться к чему-то, и это не сработает. Вы можете быть в прострации, ваш тайминг может не сработать, ваша реакция может подвести. Он выглядел так, словно шёл по зыбучим пескам.

Это могла быть весосгонка… Что бы это ни было, это был не тот Эррол Спенс, которого мы привыкли видеть и не тот парень, который был в зале. Кто знает? У меня нет понятия, и я не оправдываю его выступление. Но это был не тот Эррол Спенс, которого мы знаем. Думаю, это больше проблемы Эррола, чем заслуга Кроуфорда», – сказал Джеймс в интервью YouTube-каналу October Red Boxing.