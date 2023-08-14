Джордж Форман назвал боксёра с самым крепким подбородком
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Джордж Форман рассказал, у кого из боксеров был самый крепкий подбородок.
«У Али был самый крепкий подбородок, который я когда-либо видел. Это удивительно для меня», — написал Джордж Форман на своей страничке в «Твиттере».
Напомним, Мохаммед Али – чемпион XVII летних Олимпийских игр 1960 года, абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (1964–1966, 1974–1978). Признавался «Спортсменом века» по версии нескольких спортивных изданий. За время карьеры провёл 61 поединок, в которых одержал 56 побед (37 были добыты нокаутом) и потерпел пять поражений. Мохаммед ушёл из жизни в 2016 году в возрасте 74 лет.
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