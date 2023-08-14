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Джошуа ответил на вопрос по поводу боя с Уайлдером

Джошуа ответил на вопрос по поводу боя с Уайлдером
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Бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа в шутку ответил на вопрос о потенциальном поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.

«Бой с Уайлдером? Моя спина! Есть здесь доктор? У повредил спину, потому что тащу на себе весь супертяжёлый дивизион», — сказал Джошуа на пресс-конференции.

Напомним, 13 августа Джошуа встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом и нокаутировал его в седьмом раунде. Для британца эта победа стала второй в этом году после поединка с Джермейном Франклином 1 апреля. Теперь на счету Джошуа 26 выигранных боёв на профессиональном ринге при трёх поражениях. Для финна эта неудача стала пятой в карьере. При этом на счету боксёра 32 победы.

Джошуа отрабатывает удары на матрасе:

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