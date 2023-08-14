Исмаилов – о бое с Минеевым: бокс или ММА, мне без разницы

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал недавние слова президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева. Ранее Гаджиев заявил, что Исмаилову не хватит «бензина», чтобы одолеть Владимира Минеева.

«Камил, как мы все знаем, победить Минеева мне мешал мой функционал, не ударка или борьба, а именно функционал. В последних трёх боях я провёл шесть раундов по боксу, пять по MMA, потом снова шесть раундов по боксу!

Все поединки дошли до решения. Получается, с моей стороны вопрос функционала решён! И что теперь нужно подтянуть Минееву, чтобы справиться с пятираундовым Исмаиловым? Борьбу или бокс?! Решать вам, просто прекрати так предвзято рассуждать о том, у кого есть шансы, а у кого их нет! Это так не работает! Бокс или ММА, мне без разницы, просто пусть зайдёт на территорию, в которой мне можно будет его бить, а там уж посмотрим, у кого какие шансы! Последний удар всё равно за мной», — сказал Исмаилов у себя в соцсетях.

Магомед и Владимир впервые бились в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Второй поединок между ними состоялся на турнире AMC Fight Nights 105 в октябре 2021 года. Минеев победил техническим нокаутом, рефери остановил бой в третьем раунде.

Почему Мага Исмаилов — главный шоумен российских единоборств: