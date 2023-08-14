Эдди Хирн заявил, что Усик будет драться с Хрговичем в случае победы над Дюбуа

Эдди Хирн, промоутер хорватского супертяжеловеса Филиппа Хрговича (16-0, 13 KO), заявил, что его подопечный является следующим кандидатом на поединок со звёздным украинцем Александром Усиком.

Напомним, в середине августа Хргович досрочно победил австралийца Демси Маккина, сохранив статус обязательного претендента на титул IBF.

«Без сомнений, мы будем настаивать на обязательной защите по линии IBF. Хрговичу нужен был поединок с Маккином, чтобы сохранить активность. IBF подтвердила, что назначит защиту сразу же после боя Усика и Дюбуа. Так что Хргович сразится с победителем», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, 26 августа во Вроцлаве (Польша) Усик проведёт обязательную защиту титулов WBA (Super), IBF и WBO против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 KO).