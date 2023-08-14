Арум: Иноуэ — потрясающий боец, возможно, он даже лучше Пакьяо

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира в четырёх весовых категориях японца Наои Иноуэ (25-0, 22 KO), высказался о бойце.

«Иноуэ – потрясающий боец, подобного которому мы не видели со времён Мэнни Пакьяо. Возможно, он даже лучше Пакьяо. Я считаю, что у него есть шанс дойти до 59 кг или даже 61 кг. Нет, 63,5 кг это слишком много. Посмотрите на Фултона, я был на поединке, и он был намного крупнее Иноуэ в 55 кг», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.

Наое Иноуэ 30 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем дивизионе (до 49 кг). Впоследствии Иноуэ стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) и абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг).

25 июля 2023 года японский боксёр досрочно остановил американца Стивена Фултона и покорил четвёртый дивизион – второй легчайший вес (до 55,3 кг).