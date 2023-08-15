Инсайдер: Шара Буллет сразится с экс-соперником Перейры на UFC 294
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Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, готовящийся дебютировать в сильнейшей организации мира на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), получил соперника, сообщает инсайдер Лаерте Виана.
Оппонентом россиянина станет 34-летний бразилец Бруно Силва (23-8). Спортсмен выступает в UFC с 2021 года и встречался с такими бойцами, как Алекс Перейра и Брендан Аллен.
Шарабутдину Магомедову 29 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2017 году и имеет в своём активе 15 побед (13 – досрочных) и ни одного поражения.
Напомним, возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби титульный реванш в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
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