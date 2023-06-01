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Шара Буллет раскрыл причину, по которой задерживается его дебютный бой в UFC

Шара Буллет раскрыл причину, по которой задерживается его дебютный бой в UFC
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Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, объяснил, что до сих пор не дебютировал в UFC из-за наличия мельдония в крови.

«Мне предлагали биться с Костой, Али Абдель-Азиз выходил на связь, предлагал бой, я сказал, что могу подраться, нет проблем. Но, может, из-за того, что я принимал милдронат, а он восемь месяцев, до года держится в организме, я могу попасться на запрещённых веществах. И меня решили повести по-другому.

Допинг-комиссия уже в пятый раз взяла анализ. Надеюсь, сейчас в крови мельдония не будет, потому что сколько месяцев прошло. Минимум полгода я его не употребляю. Всё чётко и чисто, но это задерживает дебют. Все, кто болел коронавирусом, принимали милдронат. Это как витамин для сердца, так что пол-России на допинге», — сказал Буллет в интервью YouTube-каналу «Спорт-экспресс» «Ушатайка».

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