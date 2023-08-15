Олег Тактаров — Джефф Монсон: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В пятницу, 18 августа, состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в рамках которого поединок проведут ветераны ММА Олег Тактаров и Джефф Монсон. Их бой будет носить статус соглавного события спортивного мероприятия.
Прямую трансляцию турнира будет вести телеканал «РЕН ТВ». Трансляция начнётся в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
В общей сложности в ММА Тактаров провёл 24 поединка, в которых одержал 17 побед, потерпел пять поражений, два раза бои с его участием заканчивались вничью.
В активе Монсона 89 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 61 победу (пять были добыты нокаутом) и 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью.
55-летний Тактаров показал, как проводит домашние тренировки:
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